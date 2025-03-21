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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU ELE GEÇİRİLEN SENTETİK KANNABİNOİD

Isparta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu. Operasyonda 1 şüpheli şahıs ve suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN ÖNEMLİ MÜDAHALE

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik dün düzenledikleri operasyonda, 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirdi. Bu süreçte, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçu çerçevesinde 1 şüpheli şahıs ile suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alınmış oldu.

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