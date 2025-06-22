Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İLAÇ OPERASYONUNDA BÜYÜK KAYIP

Isparta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyonda, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve extacy gibi maddeler yakalandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON DETAYLARI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik mücadelelerini devam ettiriyor. 20 Haziran 2025 tarihinde kent merkezinde düzenlenen bu operasyonda birçok uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddeler arasında 4 parça halinde 388 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 1,66 gram esrar, 3 parça halinde 2,7 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve 3 adet sentetik ecza yer aldı. Ayrıca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadele, Isparta’da kararlılıkla sürdürülüyor.