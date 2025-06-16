Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Isparta’da, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, önemli miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet güçleri, sabah saatlerinde il merkezinde başlattıkları operasyonda, bin 188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid buldu.

Şüpheliler Hakkında İşlem Başlatıldı

Operasyon sonucunda, 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgili olarak 3 şüpheliye “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, bu tür operasyonların uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma devam ediyor.