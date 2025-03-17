Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Gözaltı

OPERASYONLARDA YENİ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRMELERİ

Isparta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında, polis ekipleri çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçiriyor. Bu operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.

NARKOTİK EKİPLERİNİN BAŞARILI MÜCADELESİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09-15 Mart 2025 tarihleri arasında 13 ayrı uyuşturucu madde operasyonu düzenliyor. Bu operasyonlarda 2 bin 300 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid, 1,25 gram esrar, 0,83 gram kokain, 0,64 gram metamfetamin ve 73 adet sentetik ecza ele geçiriliyor.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Toplam 18 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılıyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan yakalanıyor. Şüphelilerden 3’ü, mahkeme önüne çıkarıldıklarında tutuklanarak cezaevine teslim ediliyor.