Isparta’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

DÜZENLENEN DENETİMLERDE YASADIŞI İÇERİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Isparta’da gerçekleştirilen yunus timlerince yapılan denetimlerde, 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 ruhsatsız tabanca yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, bu denetimlerle yasadışı maddelerin kullanımını önlemeyi amaçlıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Denetimler sırasında gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında yine yasa dışı maddeler tespit edildi. Bu kişilere yönelik adli işlem başlatıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.