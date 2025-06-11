Isparta’da Vergi Ödeyen Esnaf Onurlandırıldı

ISTANBUL’DA VERGİ ÖDEYEN ESNAFA ÖDÜL

Isparta’da 30 yıl boyunca düzenli bir şekilde vergi ödeyen bakkal esnafı Hamit Yavuz, bu başarısı dolayısıyla Isparta Defterdarlığı ve bağlı olduğu Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından ödüllendirildi. Sanayi Mahallesi’nde 1995 yılından beri aynı dükkanda hizmet veren Yavuz, vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği için Davraz Vergi Dairesi Başkanlığı’nın takdirname belgesi ile onurlandırıldı. Ona ayrıca Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından bir plaket verildi.

VERGİ DAİRESİNİ SESLENDİRİYOR

Esnaf Hamit Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaret yaşamında herhangi bir vergi gecikmesi yaşamadığını belirtti. Her sabah erken saatlerde dükkânına gittiğini ifade eden Yavuz, “Sanayi açıldığında biz de açarız, sanayi esnafı gidene kadar dükkandayız. Devlete olan saygımız ve sevgimizden ötürü mükellefiyetimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Belediyeye, resmi kurumlara, odamıza ve devlete olan tüm vergilerimizi zamanında, hatta 5-10 gün öncesinden yatırıyoruz” şeklinde konuştu. Vergisini düzenli ödemenin manevi ve maddi boyutlarını da değerlendiren Yavuz, tüm vatandaşların vergilerini zamanında ödemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ ESNAF

Oda Başkanı Sinan Aydın, Yavuz’un örnek davranışına dikkati çekerek kendisine teşekkür etti. Devletine karşı sorumluluklarını yerine getiren esnaflarla gurur duyduklarını ifade eden Aydın, “Hamit Yavuz, sadece kendi işini değil, aynı zamanda devlete olan yükümlülüklerini de eksiksiz yerine getiriyor. Bu, tüm esnafımıza örnek olmalı. Devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirirsek, güçlü devlet güçlü esnafın da teminatı olur” sözlerini kullandı.