Isparta’da Yangın: Bodrum Kattan Üst Kata Sıçradı

ISPARTA’DA YANGIN OLAYI

Isparta’da iki katlı bir evin bodrum katında meydana gelen yangın sonucunda mutfak ve bir oda yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Gülistan Mahallesi 2815. Sokak’ta başladı. Gelen bilgiler ışığında, müstakil evin bodrum katındaki yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı.

VATANDAŞLARDAN ACİL YARDIM

Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilerek, yangına müdahale etmek için harekete geçildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştığında yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın sonucunda mutfak ve bir oda tamamen yanarken, itfaiye ekipleri soğutma işlemlerine devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.