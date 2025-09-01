Isparta’da Yangın Sırasında Saman Kül Oldu

ALİKÖY KÖYÜ’NDE YANGIN ÇIKTI

Isparta’nın merkeze bağlı Aliköy köyünde meydana gelen yangında birçok saman balyası yanarak kül oldu. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi, ancak büyük bir maddi hasar oluştu. Aliköy köyünde dün akşam saat 17.30 civarında gemleketi alarm durumuna getiren yangın, henüz sebepleri tespit edilemeyen saman balyalarında başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının ortaya çıkmasının hemen akabinde, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık iki saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı vurgulanırken, maddi hasarın büyüklüğü dikkat çekti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.