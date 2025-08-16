İsparta’daki Dönerci, Mustafa’nın Yetenekleri

İLGİ ÇEKEN GARSONLUK HİKAYESİ

Isparta’da döner satan bir işletmede garson olarak çalışan Mustafa Bulgurcu, müşterilerini havlayarak karşılaması ve ilginç mimikleriyle kısa sürede hem işletmenin hem de sosyal medyanın dikkatini çekiyor. Bulgurcu, yetimhanede büyüdüğünü ve geçmişteki zorlukları insanları güldürerek aştığını ifade ediyor. Müşteriler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kısa zamanda tanınan Bulgurcu, hayatındaki tüm zorlukları gülerek geride bıraktığını belirtiyor.

İŞLETME SAHİBİNDEN DESTEK

Mustafa Bulgurcu’nun patronu Uğur Baysan, “Ben buranın işletmecisiyim, burada 25 yılı geride bıraktık. Isparta Merkez’de tanınan bir iş yerimiz var. Yaklaşık 2 aydır yanımızda çalışan, kardeşimiz gibi gördüğümüz Mustafa ise özel bir arkadaşımız. Kendisi anne babası olmayan, yetimhanede büyümüş bir kardeşimiz. Biz de burada ona sahip çıktık. Kendi çabalarıyla sosyal medyaya içerik üretmeye çalışıyor ve dükkana gelen müşterilerden takdir topluyor. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz, bir sıkıntımız yok” diyor.

ŞANSLI BİR GENCİN HİKAYESİ

Mustafa Bulgurcu, “Ben burada bir dönercide çalışıyorum. Arada sırada sosyal medyaya içerik üretiyorum. Yetimhanede büyüdüm, bu zamana kadar gelmem benim için şanstı diyebilirim. Çok zorluklar yaşadım. Şu anda hayat devam ediyor, ben de çalışmaya devam ediyorum” diyor. ‘Havlama’ hikayesinin nasıl başladığını anlatan Bulgurcu, “Amerika’da bir fenomenin kırmızı ışıklarda durup ilginç mimikler yaptığını gördüm ve bu olay 7 milyon izlenme aldı. Ben de ‘Neden yapmayayım?’ dedim. Denedim ve ilgi görmeye başladı. Ispartalılar beni ‘Halkın Adamı Deli Mustafa’ olarak tanımaya başladı” şeklinde konuşuyor.

MÜŞTERİLERDEN ANILAR

Yaklaşık 5 gün önce, müşterilerine garip bir mimik yaptığını ve onların da kendisini cep telefonlarıyla çekip sosyal medyaya yüklediğini belirten Bulgurcu, “O görüntü çok büyük ilgi gördü. Elbette problem yaşadığım müşteriler de oluyor ama devam edeceğim, yapacak bir şey yok. Müşterilerin çoğu beni çok sever. Sırf beni görmek için gelenler bile oluyor. Bunu tamamen içimden geldiği için yapıyorum çünkü müşteriyi ne kadar güldürürsen seni o kadar çok tercih ediyor” diyor.

İLGİNLİ ANILAR

İşletmeye gelen müşterilerden Rümeysa Gömük, “Ben buranın müdavimiyim, sürekli geliyorum. İşletme sahibini de tanıyorum, çok sevdiğim bir insan. Mustafa ile de burada tanıştık. Sağ olsun, çok ilgili birisi. İlk geldiğimde, bir ara kapıda havlayarak beni içeri çağırdı. Çok garipsedim, ne yapacağımı bilemedim, adeta nutkum tutuldu. Sonra içeri girdim ve meğerse bunu sürekli yapıyormuş. Daha sonra sosyal medyada videoları ilgi çekmeye başlayınca Isparta’da tanınan biri oldu. Benim için çok ilginç bir anıydı” ifadelerini kullanıyor.