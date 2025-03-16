Isparta’daki Kazada 2 Ölü, 3 Yaralı

KAZA SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDENLER

Isparta’da gerçekleşen korkunç bir kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Batı Bulvarı üzerinde meydana geldi ve kazaya karışan otomobillerin sürücüleri henüz tespit edilemedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve henüz ismi öğrenilemeyen diğer üç kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastaneye ağır yaralı olarak götürülen Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi ve yaşamlarını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.