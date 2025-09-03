Isparta Davraz’da Tatbikat Gerçekleştirildi

TATBİKATTA YOĞUN KATILIM VE BAŞARI

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde düzenlenen tatbikata 26 ilden birçok sivil toplum kuruluşu katıldı. Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşlar, gerçeği aratmayan bir operasyonla ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı. Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü yorumuyla; AFAD Başkanlığı’ndan aldıkları koordinasyonla 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında “Ulusal Teleferikten Kurtarma Saha Tatbikatı” uygulandı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ulusal ölçekte ilk kez gerçekleştirilen tatbikatta, teleferikte mahsur kalan AFAD gönüllüleri başarılı bir şekilde kurtarıldı. Tatbikat 4 gün boyunca devam etti. İlk 3 gün boyunca ekipler senaryoya uygun bir şekilde konuşlanma ve deneme çalışmalarına odaklandı. 3 Eylül Çarşamba günü ise protokol üyelerinin iştirakiyle ana tatbikat gerçekleştirildi.

KURTARMA OPERASYONUNA SAHİP ÇIKAN GÖNÜLLÜLER

Tatbikat sırasında teleferikte mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılan gönüllülerden Halil Özdemir, “Kurtarma faaliyetinden çok memnun kaldık. Daha önce Antalya’da benzer bir olay yaşanmış ve maalesef kayıplarımız olmuştu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yapılan bu çalışmalar karşılığını bulacak ve vatandaşlarımız Davraz’da teleferiğe daha huzurlu bir şekilde binecekler. Yukarıda bulunduğum sırada çok heyecanlıydım, şu anda da hala o heyecanı yaşıyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş, büyük emek verilmiş. Her şey dört dörtlüktü. Gördüğüm kadarıyla kurtarma operasyonu gayet güzel ve yeterli seviyedeydi. İlerleyen dönemlerde daha da iyi olacağına inanıyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, “Önemli bir tatbikatı biraz önce takip ederek tamamladık. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığı koordinesinde, 26 ilin katılımıyla, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Davraz Kayak Merkezi Teleferik, Telesiyej ve Doğa Arama Kurtarma Tatbikatı büyük bir başarıyla icra edildi. Bu tatbikata katılan ve başarılı bir performans ortaya koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tatbikatın Isparta’da yapılmasına vesile olan AFAD Genel Müdürümüze ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum. Bugün çok önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. Elbette temennimiz, hiçbir ilimizin afet yaşamaması ve vatandaşlarımızın zarar görmemesidir. Ülkemizde ve bölgemizde yakın zamanda yaşadığımız afetlerin tekrar etmemesini diliyoruz. Ancak doğa olaylarının önüne geçmek mümkün değil. İnsan kudretini aşan bu durumlar karşısında önemli olan, hazırlıklı olmak, tedbir almak ve gerektiğinde hızlı, etkin ve güvenli müdahale yapmaktır. Bu sayede afete maruz kalan vatandaşlarımızın en az zararla bu süreci atlatması sağlanabilir. Davraz’da yaptığımız bu tatbikat, aynı zamanda bir ilk oldu. Geçtiğimiz yıl tüm eksiklerimize rağmen 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. Hedefimiz, önümüzdeki sezonlarda bu sayıyı 2 milyonun üzerine çıkarmaktır. Bu tatbikatın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.