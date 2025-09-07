Isparta-Eğirdir Yolu’nda Kaza Oldu

KAZA ANINDA SÜRÜCÜLER YARALANDI

Isparta-Eğirdir kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Çarpışma sonrasında yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu Aliköy kavşağında gerçekleşti.

ÇARPIŞMA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Cevdet N. yönetimindeki 07 AZC 821 plakalı otomobil ile Ercan Ö. idaresindeki 32 AAL 211 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri, araçlardan yaralıları çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere sevk edildi; sürücüler tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi. Yaralı sürücülerin durumu hakkında detayların elde edilmesi bekleniyor.