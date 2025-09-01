Isparta-Eğirdir Yolunda Araç Alev Aldı

OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI OLAYDA YARALANAN OLMADI

Isparta-Eğirdir karayolunda seyir halindeki bir otomobil aniden ateş aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve olayda şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Yangın, Isparta-Eğirdir karayolunda gerçekleşti.

PEUGEOT MARKA OTOMOBİLİN YANGININA MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, Hasan Mert Paslı’nın kullandığı Peugeot marka otomobil, Isparta şehir merkezine doğru seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Paslı, aracı yolun sağ şeridine park ederek yardım talep etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

OLAY YERİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangın söndürüldükten sonra bir süre soğutma çalışmaları devam etti. Ardından, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.