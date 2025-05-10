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Isparta Emniyet Ekipleri Denetim Yaptı

İL EMNİYETİ TARAFINDAN UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2,5 saatlik bir süre zarfında asayiş ve trafik denetimi yaptı. Yapılan uygulamada toplam 339 kişi ve 135 araç kontrol edildi. Bu süreçte, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 7 sürücüye idari para cezası kesildi.

VATANDAŞLARIN HUZURUNU SAĞLAMAK AMACIYLA

Geçtiğimiz gün saat 21.00 ile 23.30 arasında gerçekleştirilen denetimler, şehrin 6 farklı noktasında yapıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaları devam ettireceğini belirtiyor.

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