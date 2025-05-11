Isparta Emniyeti, Aranan Şahısları Yakaladı

İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı düzenledikleri operasyonlarla yakaladı ve cezaevine gönderdi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini sağlamaya ve aranan şahısları adalete teslim etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

SUÇLULARIN TESPİTİ VE YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar sonucunda, “Silahlı tehdit” suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.Ç. ile “Cezaevi firarisi” olduğu belirlenen ve “Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.U. isimli şahıs, yürütülen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.