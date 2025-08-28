Haberler

Isparta Emniyeti Denetim Gerçekleştirdi

DENETİMLERİN AMACI HUZURU SAĞLAMAK

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla park, bahçe ve mesire alanlarında geniş kapsamlı denetim yaptı. Bu denetimler, Isparta genelindeki çeşitli alanlarda gerçekleştirilerek, güvenlik önlemleri artırıldı.

DENETİM YAPILAN ALANLAR

Denetimler, Atatürk Parkı, Dostluk Parkı, Şehit Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Anadolu Mahallesi Parkı, Esmen Evleri Parkı, Havuzlu Park, Çayboyu ve Türkoloji Parkı’nda eş zamanlı olarak yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 345 kişi ve 41 araç sorgulandı. Ayrıca, kusurlu olarak tespit edilen 7 araca idari işlem uygulandı.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

