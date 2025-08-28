Isparta Emniyeti Denetim Gerçekleştirdi

DENETİMLERİN AMACI HUZURU SAĞLAMAK

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla park, bahçe ve mesire alanlarında geniş kapsamlı denetim yaptı. Bu denetimler, Isparta genelindeki çeşitli alanlarda gerçekleştirilerek, güvenlik önlemleri artırıldı.

DENETİM YAPILAN ALANLAR

Denetimler, Atatürk Parkı, Dostluk Parkı, Şehit Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Anadolu Mahallesi Parkı, Esmen Evleri Parkı, Havuzlu Park, Çayboyu ve Türkoloji Parkı’nda eş zamanlı olarak yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 345 kişi ve 41 araç sorgulandı. Ayrıca, kusurlu olarak tespit edilen 7 araca idari işlem uygulandı.