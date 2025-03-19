Isparta Merkezli Araç Dolandırıcılığı Operasyonu

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HIRSIZLIK OPERASYONU

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçların da bulunduğu 30 hasarlı aracın şasi numaraları ve mekanik aksamları değiştirilerek 14 milyon lira haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik Isparta merkezli olarak 10 ilde bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, değişim işlemi yapılan 30 araca da el konuldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN GÖZALTI OPERASYONU

Isparta merkezli gerçekleştirilen bu operasyon, deprem bölgesinde enkaz altında kalmış araçların yasa dışı yöntemlerle değiştirildiği tespit edilen bir şebekeye yönelik yapıldı. İşlemler İsparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yürütüldü. Ekipler, değişim yapılan araçlarla ilgili detaylı bir inceleme başlattı ve yapılan araştırmalar sonucunda, 30 aracın mekanik aksamlarının değiştirildiğini, şasi numaralarının kimyasal yöntemlerle değiştirildiğini ve sahte ruhsat belgelerinin düzenlendiğini ortaya çıkardı.

FARKLI İLLERDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında, Isparta merkezli olarak Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla, Şırnak ve Antalya illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte evraklar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı ve değişim yapılan 30 araca el konuldu.