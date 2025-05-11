Isparta’ya Uyuşturucu Madde Operasyonu Yapıldı

OTOBÜSTE YAPILAN ARAMA

Antalya’dan Isparta’ya seyahat eden bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada, 729 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu. Bu olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyona imza attı.

YASADISI HAREKETLERİN ENGELLENMESİ

10 Mayıs günü Antalya’dan Isparta’ya hareket eden yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde, kağıda emdirilmiş 729 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin ticaret amaçlı taşındığı düşünülüyor. Olayla alakalı olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve bu kişi hakkında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı belirtildi.