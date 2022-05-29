Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso, 3 Haziran’da konser verecekti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği iddia edilmişti. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir.” ifadesine yer verilmişti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşmıştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmemişti.

DERYA ULUĞ VE FUNDA ARAR SAHNEYE ÇIKMIYOR

Mosso’nun konserinin iptalinin ardından festivalin etkinlik programında yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ ise sahneye çıkmama kararı aldı. İki şarkıcı da sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Funda Arar, “Çok değerli Ispartalılar, 5 Haziran Pazar akşamı konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…” mesajını yayınladı.

Deya Uluğ da paylaşımında, “Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

SEDA SAYAN SAHNE ALACAK

Melek Mosso’nun yerine Seda Sayan’ın sahne olacağı öğrenildi. Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde 3 Haziran’da konser vereceğini duyurdu.