İspir’de 35 Eserden Sergi Açıldı

8. ÇORUH PLASTİK SANATLAR ÇALIŞTAYI SERGİSİ AÇILDI

Erzurum’un İspir ilçesinde 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı kapsamında 35 eserden oluşan bir sergi gerçekleştirildi. Yeni İspir Müzesi’nde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile İspir Belediyesi’nin ortaklığında düzenlenen çalıştayda, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tataristan’dan gelen sanatçıların eserleri sergilendi. Serginin açılışı, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm’ün sunduğu bir etkinlik ile gerçekleşti.

KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılışta konuşma yapan Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, dağların yer yüzünün çivisi olduğunu ve milletin çivisinin de kültür ile sanat olduğunu dile getirdi. Çelik, “Biz geçmişten bu güne kendimizi var ettik. Buraları en iyi şeklide temsil ettik. Kültüre ve sanata devam etmeliyiz ki bizden sonraki kuşaklara kendimizi ifade edebilelim. Bu manada bu çalıştayın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kıymetli eserler gelecek kuşaklara bizleri hatırlatacak.” dedi. EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da Erzurum’da EİT koordinatörlüğünde faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

ÇOCUKLARIN SANATSAL İFADELERİ SERGİLENİYOR

Konuşmaların ardından sanatçıların, çalıştayda kendi stillerinde ürettikleri Türk ve Anadolu mitolojilerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, Türk dünyası sanatçılarıyla birlikte çalışma fırsatı bulan İspirli çocukların ruhsal ve içsel düşüncelerini yansıttıkları tablolar da sergilendi. Programa, Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Zekeriya Murat Şahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır, MHP İspir İlçe Başkan Vekili İsrafil Yiğit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ressamlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.