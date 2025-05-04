İspir’de Boğa Güreşleri Sırasında Kavga

BOĞA GÜREŞLERİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Erzurum’un İspir ilçesinde gerçekleştirilen boğa güreşleri esnasında, boğa sahipleri arasında anlaşmazlık meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İspir Çamlıkaya boğa güreşleri yoğun ilgiyle takip edildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Boğa güreşleri sırasında boğa sahiplerinin arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüşerek, boğalar sahada sahipleri ise saha önünde birbirine girdi. Zamanla kargaşaya dönüşen durum, diğer boğa sahiplerinin de olaya müdahil olmasıyla daha da büyüdü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYA MÜDAHELE ETTİ

Yaşanan kargaşaya güvenlik güçleri müdahale ederek, kavganın sona ermesini sağladı. Olayın ardından, boğa güreşlerinin keyfi bir ortamda devam etmesi için gerekli önlemler alındı.