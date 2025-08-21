İspir’de Heyelan Nedeniyle Daireler Tahliye Edildi

HEYELAN NEDENİYLE YOLDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan, yolda derin çatlakların oluşmasına sebep oldu. Bu olay sonucunda bölgede yer alan 7 apartmandaki toplam 70 daire tahliye edildi. AFAD ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gitti.

TAHLİYE İŞLEMLERİ VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

İspir’de daha önce de heyelan olayları yaşanan Yukarı Mahallesi’nde, dün tekrar toprak hareketlenmesi görüldü. Çatlakların meydana geldiği yollar çevresindeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, akrabalarının yanına veya pansiyonlara yerleştirildi. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü, hızlı bir şekilde bölgede sismik inceleme başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin sorunlu bir alan olduğunu dile getirdi. Uzmanların belirttiğine göre, bölgedeki üst zemin sert ancak alt zemin gevşek olduğu için gereken tedbirlerin alınacağını söylüyor. Coşkun, “AFAD, olaya el koydu. Bizim burayla ilgili bir çalışmamız vardı. Bölgede hareketlenme oldu. AFAD ve diğer birimlerle görüştük. Hiçbir binada kirişlerinde, statiğinde bir problem söz konusu değil. Tedbir amaçlı vatandaşları geçici bir süre akrabalarının yanına ya da pansiyonlara taşıdık. AFAD bölgede sismik inceleme yapıyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.