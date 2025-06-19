İspir’de Kamu Personeline Eğitim Verildi

EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum’un İspir ilçesinde kamu personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Bu eğitim, 2025 yılının Aile Yılı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Eğitim, Belediyenin Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sosyal Çalışmacı Coşkun Eke, katılımcılara bağımlılık konusuyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı.

KATILIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ

Eğitimde katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, kurum amirleri ve diğer çalışanlar da eğitimde yer aldı. Programın sonrasında ilçede ekipler, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam etti.