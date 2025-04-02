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İspir’de Trafik Kazası: 3 Yaralı

TRAJIK KAZA Gelişimi

Erzurum’un İspir ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kan Köprübaşı İspir yolu üzerinde gerçekleşti. Rize’den İspir yönüne doğru giden Recai C. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak 30 metreden ağaçlık alana düştü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, Bursa’dan memleketine bayram ziyareti için giden sürücü Recai C. ile eşi Naime C. ve kimliği tespit edilemeyen bir yolcu yaralandı. Durum hemen 112 acil servisine bildirildi ve olay yerine gelen ekipler, yaralıları araçtan çıkarttı. Yaralılar, İspir Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Recai C. ise ağır yaralı olarak helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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