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İsrafil Sert’ten 39 Yıllık Ramazan Geleneği

RAMAZAN DAVULCUSU 39 YILDIR MAHALLEDE SAHURA KALDIRIYOR

Konya’nın Derebucak ilçesinde 53 yaşındaki Ramazan davulcusu İsrafil Sert, 39 yıldır mahalle halkına en iyi şekilde sahura kalkmaları için davul çalıp maniler okuyor. Ramazan ayının ilk günü itibarıyla başlayan bu gelenek, Sert’in ilk 14 gün boyunca sadece davul çalarak vatandaşları uyandırmasıyla devam ediyor. Takip eden günlerde ise, kendi yazdığı manileri de ekleyerek bu güzel geleneği sürdürüyor.

SİZ DENİZLERİNİZDEN UYANDIRAN İSİM

Sert, evlerin önünden geçtiğinde kişilerin isimlerini iki kez seslendirerek sahur vaktinin geldiğini bildirdiğini söylüyor. 39 yıldır ilçede hemşerilerini sahura kaldıran Sert, bu geleneği sürdürme temeli olarak Ramazan’ın manevi dokusunu mahalle sakinlerine yaşatmak istediğini belirtiyor. Ramazan ayındaki bu geleneği ömrü yettiğince devam ettirmeyi hedefliyor.

KENDİ YAPTIĞI DAVULLARLA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Kullandığı davulları kendisinin imal ettiğini ifade eden Sert, Kadir Gecesi’nde çocuklarla birlikte dağıttığı küçük davullarla mahalledeki vatandaşları sahura kaldırdıklarını da ekliyor. Bu anlamlı görev, Ramazan ayının ruhunu ve coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.

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