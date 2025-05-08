İsrail, 11 Filistinliyi Serbest Bıraktı

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

İsrail, 27 Ekim 2023 tarihinde karadan saldırılara başladığı Gazze Şeridi’nde gözaltına aldığı 11 Filistinli mahkumu serbest bırakıyor. İsrail ordusu, aynı gün başlamış olan karadan saldırılarla birlikte binlerce Filistinliyi gözaltına alarak mahkum etti. Filistinliler, uzun süredir özgürlüklerinden, sevdiklerinden ve insan onurundan mahrum, soğuk hapishane duvarları arkasında kalarak insan hakları ihlalleriyle karşılaşıyor. Bu ihlaller arasında hukuki belirsizlik, kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal yer alıyor.

SAĞLIK DURUMLARI VE NAKİLLERİ

Filistinli kaynaklar, yapılan saldırılar çerçevesinde tutuklanan 11 mahkumun serbest bırakıldığını duyuruyor. Açıklama, resmi olarak bu muhaliflerin Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’taki Kissufim geçidinden bırakıldığı bilgisini içeriyor. Serbest bırakılan mahkumların sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan Deir el-Balah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildiği bildiriliyor. Serbest kalan tutukluların gözaltı süresince dövüldüğü, işkenceye maruz kaldığı ve çeşitli hakaretler gördüğü vurgulanıyor.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in saldırılarının ardından kayıpların toplamda 52 bin 653’e, yaralı sayısının ise 118 bin 897’ye ulaştığını aktarıyor. Bu rakamlar, devam eden çatışmaların ağır sonuçlarını gözler önüne seriyor.