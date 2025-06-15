İSRAİL, 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İRAN SALDIRILARINDA CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 380 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Hükümeti Basın Ofisi, İran’ın fırlattığı füze ve insansız hava aracı saldırılarına dair güncel verileri paylaştı. Açıklamada, İran tarafından şimdiye kadar 200’den fazla füze atıldığı belirtildi.

SALDIRILARDAKİ YARALANMA DURUMU

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin arasında 3 çocuk yer alıyor. Yaralılar arasında ise 9 kişinin durumu ağır, 30’unun durumu orta seviyede, 341’inin ise hafif yaralı olduğu ifade edildi. Yetkililer, bu füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmalarla birlikte çok sayıda bina ve aracın hasar görmesine neden olduğunu kaydetti.