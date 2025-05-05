İsrail, 152 Filistin Yapısını Yıktı

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS’TE YIKILAN YAPILAR

İsrail ordusu, Nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi tarafından yayımlanan aylık raporda bu bilgiler yer aldı. Raporda, yıkılan yapılar arasında 96 ikamet edilen ev, 10 kullanılmayan ev ve 46 tarımsal tesis ile arazi olduğu kaydedildi. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, “İsrail, Filistinlilerin doğal yerleşim ve yapılaşma alanlarını hedef alarak baskıyı artırmaya devam ediyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YENİ YERLEŞİM PLANI VE SALDIRILAR

Raporda ayrıca, İsrail’in ilgili kurumlarının nisan ayında Batı Şeria ve Kudüs’teki yasa dışı yerleşim birimlerine yönelik toplamda 27 imar planı incelediği aktarılıyor. Bu planların 3 bin 30 dönümlük Filistin arazisini kapsadığı belirtildi. Nisan ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen toplamda 1693 saldırı kaydedildi. Bu saldırılardan 341’inin doğrudan gaspçı İsrailliler tarafından yapıldığı ifade edildi. Saldırılar arasında silahlı baskınlar, arazilerin gasbedilmesi, ağaç kesimi, mülke zarar verme, yol kesme ve yeni askeri kontrol noktalarının kurulması gibi eylemler olduğu aktarıldı. Ayrıca, tarımsal ve hayvancılık amaçlı 10 yeni kaçak yerleşim biriminin kurulması için çaba harcandığı belirtildi.

BATI ŞERİA’DA ŞİDDETİN ARTMA NEDENLERİ

Gazze’deki soykırımla eş zamanlı olarak, Batı Şeria’da da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış gözlemleniyor. Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria’da 960’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 16 bin 400’ü aşkın kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarda 170 bini aşkın Filistinli ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi ise kaybolmuş durumda. Kurbanların büyük bir çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.