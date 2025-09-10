İsrail, 5 Ülkede Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail, son 24 saat içinde 5 farklı ülkede gerçekleştirdiği saldırılarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Saldırıların hedefleri arasında Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve açık deniz yer alıyor. Bugün de Yemen’in başkenti Sana’daki Savunma Bakanlığı binasına düzenlediği hava saldırısıyla bu yüklenmelere devam eden İsrail, bölgeden yükselen dumanlarla dikkat çekti.

YEMEN’DE CAN KAYIPLARI

İsrail’in Sana’ya düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 35’e ulaşırken, 131 kişi de yaralandı. Saldırıda 10’dan fazla savaş uçağı görev aldı. Saldırının ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu yeni açıklamalarda bulundu. Hamas üyelerinin saklandığını belirttiği Katar’ı hedef alarak, “Katar’a ve teröristlere kucak açan tüm ülkelere sesleniyorum. Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü bunları yapmazsanız, biz yaparız” ifadelerini kullandı.