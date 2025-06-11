İsrail, 8 Aktivisti Gözaltında Tutacak

İSRAİL MAHKEMESİ AKTİVİSTLERİN GÖZALTINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail mahkeme, uluslararası sularda alıkonulan Gazze’ye yardım taşımak amacıyla yola çıkan Madleen gemisinde bulunan 8 aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında kalmalarına karar verdi. Adalah isimli İsrail hukuk örgütü, Ramle’deki Givon tutukevi göç mahkemesinin, dün gece bu aktivistler için aldığı gözaltı kararı hakkında “hukuk dışı” açıklaması yaptı. Mahkemenin, bu aktivistlerin sınır dışı edilmemeleri durumunda 8 Temmuz’da yeniden duruşmaya çıkmasını talep ettiği belirtiliyor.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI EYLEM

İsrail güçlerinin, zorla müdahale ederek Madleen gemisindeki 12 kişiyi alıkoymasının, “uluslararası hukuk kapsamındaki temel hakların ihlali” olduğu ifade ediliyor. Gazze’ye yardım getirmek amacıyla yola çıkan aktivistlerin, İsrail’e giriş yapmadıkları ve planladıkları rotanın Sicilya’dan başlayarak uluslararası sular üzerinden doğrudan Gazze’ye, yani Filistin devletinin karasularına uzandığı vurgulanıyor. Serbest bırakılması talep edilen 8 aktivistin, ya Madleen gemisine geri dönerek Gazze’deki insani yardım görevlerine devam etmeleri ya da güvenli bir biçimde ülkelerine geri dönmeleri gerektiği belirtiliyor.

MAHKEME KARARINI REDDETTİ

Adalah avukatlarının yaptığı itirazı geri çeviren göç mahkemesi, Gazze Şeridi’ne uygulanan deniz ablukasının İsrail yasalarına göre geçerli olduğunu ve aktivistlerin bunun farkında olarak bu kuralları ihlal etmeye çalıştığını savundu. İsrail’in gözaltında tuttuğu aktivistler arasında Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan ise Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi bulunduğu açıklandı.

DÖRT AKTİVİST ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Gazze’ye yönelik insani yardım taşıyan Madleen gemisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü, dün sabah ülkelerine geri gönderildi. Sunulan “sınır dışı belgelerini” imzalamayı reddeden 8 aktivist, Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinde yargılandılar.