İsrail, 8 Aktivisti Gözaltında Tutacak

İSRAİL MAHKEMESİ GÖZALTILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail mahkemesi, uluslararası sularda alıkonulan Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisindeki 8 aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında kalmasına karar verdi. Avukatlardan oluşan Adalah hukuk örgütünün yaptığı açıklamada, Ramle’deki Givon tutukevindeki göç mahkemesinin, aktivistlerin gözaltı kararı vermesinin “hukuk dışı” olduğuna dikkat çekildi. Mahkemenin, sınır dışı edilmemeleri durumunda aktivistlerin 8 Temmuz’da yeniden duruşmaya çıkartılacağı ifade edildi. İsrail güçlerinin bu durumda el koyduğu teknedeki 12 kişiyi alıkoymasının “uluslararası hukuk kapsamındaki temel hakların ihlali” olduğu da belirtildi.

AKTİVİSTLERİN NİYETİ BELLİ

Gazze’ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan aktivistlerin, İsrail’e girmeye çalışmadıkları ve planlanan rotalarının Sicilya’dan başlayarak uluslararası sulardan doğrudan Gazze’ye gittiği vurgulandı. Bu bölgenin Filistin devletinin karasuları olduğu ifade edildi. Serbest bırakılmasını isteyenlerin, ya Gazze’deki yardım görevlerine devam etmeleri ya da güvenli bir şekilde kendi ülkelerine dönmeleri gerektiği bildirildi. Göç mahkemesi ise Adalah avukatlarının itirazını reddetti ve Gazze Şeridi’ne yönelik deniz ablukasının İsrail hukukuna göre yasaları çiğneyen eylemler olarak değerlendirildi.

ÜLKELERE GÖNDERİLEN AKTİVİSTLER

Madleen gemisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü, önceki gün ülkelerine gönderildi. Sunulan “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddeden 8 aktivist ise Ramle’deki Givon tutukevinde göç mahkemesinde yargılandı. Alıkonulan aktivistlerin Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan ise Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi oldukları bildirildi.