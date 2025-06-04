İsrail 9 Filistinliyi Serbest Bıraktı

ISRAİL’İN SALDIRILARI VE SERBEST BIRAKILAN ESİRLER

İsrail, Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar sırasında alıkoyduğu, aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 9 Filistinliyi, uzun süreli açlık ve işkence koşullarının ardından serbest bıraktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Deyr el-Belah’taki Kissufim askeri bölgesine nakledilen 9 esirin serbest bırakılmasına aracılık ettiklerini duyurdu.

KIZILHAÇ’IN YARDIM FAALİYETLERİ

Açıklamaya göre, Kızılhaç ekipleri serbest bırakılan esirleri Gazze Şeridi’ndeki hastanelere muayene için nakletti. Ekipler, esirlere kıyafet ve kişisel hijyen malzemesi sağladı. Ayrıca, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle iletişim kurmaları için telefon verildiği belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana binlerce Gazze sakiniyle ilgili herhangi bir bilgi vermeden gizli ve zorla kaybetme politikası uyguladığını aktardı.

ALIKONULAN FİLİSTİNLİLERİN DURUMU

Açıklamada, gözaltına alınanların son derece ağır şartlarda tutulduğu, amaçlarının “maksimum fiziksel ve psikolojik zarar vermek” olduğu ifade edildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü işgal ve saldırılar sırasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları dahil olmak üzere binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze’den alıkonulan bazı Filistinliler serbest bırakılmış olsa da, birçok kişinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor.