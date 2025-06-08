İsrail, AB Anlaşmasını Manipüle Ediyor

İSRAİL’DEN AB AÇIKLAMALARINA YANIT

İsrail, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamanın üye devletleri manipüle etme çabası olduğunu öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabından yapılan açıklamada, Costa’nın söyledikleriyle AB’nin son hareketlerinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkardığı iddia edildi. Açıklamada, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesi sonucunun önceden belirlendiği öne sürüldü. Costa’nın, “Televizyonlarınızı izlerken ve gazetelerinizi okurken, elde edilecek sonucun ne olduğunu tahmin etmenin zor olmadığını düşünüyorum.” sözlerine atıfta bulunuldu.

AB’NİN İNCELEMELERİNE İTİRAZ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, AB’nin gerçekleştirdiği incelemenin üye devletleri, İsrail’e karşı baskı yapmaları için yönlendirmeye yönelik bir girişim olduğunu ifade etti. Gazze’de ateşkes anlaşmasını ihlal eden ve kalıcı bir ateşkese yanaşmadığı bilinen İsrail, sorumluluğun Hamas’ta olduğunu savunarak, baskı yapılması gerektiğini ileri sürdü. Costa, AB’nin Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’i cezalandırma ihtimali üzerinde durmuştu.

GAZZE’DEKİ DURUM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Amerikan Politico dergisinin haberine göre, Costa, Gazze’deki durumu “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, AB’nin, İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirdiğini belirtti. Costa, “Ancak televizyonlarınızı izlerken ve gazetelerinizi okurken, elde edilecek sonucun ne olduğunu tahmin etmenin zor olmadığını düşünüyorum.” diyerek dikkat çekti.

ORTAKLIK ANLAŞMASI VE GÖZDEN GEÇİRME

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a gönderdiği mektubunda, Gazze’deki “insani ablukanın” uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve bu durumun AB ile İsrail arasındaki ilişkileri etkilediğini bildirdi. Ayrıca, Belçika, Finlandiya, Portekiz, İsveç ve Fransa gibi ülkeler de teklife destek verdiklerini açıkladı. Kallas, AB’nin İsrail’e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması’nı gözden geçireceğini duyurdu.