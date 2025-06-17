İsrail, ABD’den Destek Bekliyor

İSRAİL’İN OPERASYON PLANLARI

İsrail’in, İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırılarında istediği başarıyı elde edememesi sonrasında dikkatler yeniden ABD’ye yöneldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tesisi tamamen yok etmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump’a baskı yaptığı bildirildi. İsrail, bu hedef için ‘sığınak delici’ bombalara ihtiyaç duyarken, operasyonun ancak ABD’nin doğrudan katılımıyla gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

ABD’Yİ ZORLAYAN BOMBALAR

New York Times’ın haberine göre, saldırıya maruz kalmayan Fordo Nükleer Tesisi’nin, sıradan bombalarla etkisiz hale getirilmesi mümkün olmuyor. Bunun sebebiyle, ABD’nin B-2 bombardıman uçaklarına yüklenen ‘Massive Ordnance Penetrator’ (MOP) adlı sığınak delici bombaların kullanılması gerekiyor. Bu mühimmat yalnızca Amerikan ordusunun envanterinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın G-7 Zirvesi’nden ansızın ayrılması, İsrail’in İran operasyonlarını doğrudan destekleyeceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Trump’ın zirve sonrası yaptığı “Buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız” açıklaması, bölgede olası yeni bir saldırının habercisi olarak değerlendiriliyor.

OPERASYONEL DESTEK BEKLENTİSİ

İsrailli yetkililer, Trump yönetiminden Fordo için “operasyonel destek” alma talebini açıkça iletti. İsrail ordusu sözcüsü, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “İranlılara yıkıcı bir darbe indirdik ama son darbeyi vuracak olan ABD’dir” şeklinde konuştu. “Massive Ordnance Penetrator” bombaları, ilk kez 2004’te George W. Bush döneminde geliştirilmişti. Netanyahu, o zamandan beri bu mühimmatın İsrail tarafından kullanılabilmesi için ABD’ye sürekli olarak baskı yapıyor. Ancak henüz herhangi bir onay alınamadı.

FORDO’YA YAPILAN SALDIRILAR

Trump’a yakın bazı yetkililerin aktardığına göre, Netanyahu bu konuyu her toplantıda Trump ile gündeme getiriyor. Fakat Trump, bu konuda doğrudan bir yanıt vermekten kaçınıyor. Askeri uzmanlar, Fordo gibi yüksek koruma altındaki tesislere yapılacak bir saldırının yalnızca ABD’li pilotlar ve teknik ekip tarafından gerçekleştirilebilecek kadar karmaşık olduğunu belirtiyor. ABD ordusu, son iki yıldır bu tür hedeflere yönelik tatbikatlar yaparken, Fordo’nun yıkılması için tek bir bombanın yetersiz olduğu sonucuna varmış durumda.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar beşinci gününe girerken, taraflar arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. ABD’nin Fordo saldırısına katılması durumunda krizin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişeleri büyüyor. Şimdi ise herkes, Trump’ın alacağı son kararı merakla bekliyor.