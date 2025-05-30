İsrail-ABD Kontrolü Altındaki Yardımın Kaynağı Merak Ediliyor

İSRAİL-ABD YARDIM VAKFI’NIN GİZEMİ

Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını hariç tutmayı hedefleyen İsrail-ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın finansman kaynağı büyük bir merak konusu haline geldi. İsrail, son 20 aydır Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik bir soykırım uygulamanın yanı sıra son 3 aydır sistematik bir aç bırakma politikası izlemekte ve bütün uluslararası kuruluşların yardım ulaştırmasını engellemektedir. Yoğun uluslararası baskılar ve ısrarlı talepler üzerine Tel Aviv, yardımların ulaştırılması için Gazze İnsani Yardım Vakfı’nı devreye soktuğunu iddia etti. Bu vakfın faaliyetlerinin on milyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor. Ancak birkaç gün önce Filistinlilere dağıtılan yardım paketlerinin, ürünlerin İsrail şirketlerinden geldiğini gösterdiği, dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelen yardımların değil, sadece İsrail ürünlerinin dağıtıldığı ortaya çıktı. İsviçre’de kayıtlı bulunan Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın, internette herhangi bir web sitesi bulunmuyor.

PAZARLAMA ŞİRKETLERİ GİZEMİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, “İsrail’in büyük pazarlama şirketleri, Gazze’deki insani yardım operasyonunu kimin finanse ettiğini çözemiyor ve bu gizemli bilmecenin çözümünü bulmak için çabalıyor.” ifadeleri kullanılmakta. Gazete, bu insani yardım girişiminin, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından desteklendiği ve ABD merkezli Safe Reach Solutions (SRS) şirketi tarafından yönetildiği bilgisini veriyor. Haberde adı geçmeyen bir büyük İsrail şirketinin CEO’sunun “SRS ile çalışmak istiyoruz ama onlara ulaşamadık.” sözleri de dikkat çekiyor. Ayrıca CEO, “Gazze İnsani Yardım Vakfı ile iletişim kurmayı başardık. Temsilcileri benimle görüştü ve gıda dağıtım sürecinin tamamını bize devretmeyi planladıklarını açıkladılar. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bunun için gerekli mali kaynaklara sahip değiller.” diyerek durumu özetliyor. Gazete, operasyonun muazzam boyutlarda olduğuna dikkat çekiyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Gazze İnsani Yardım Vakfı, bir öğün yemeğin maliyetini 1.30 ABD doları olarak hesapladı ve 1.2 milyon Filistinliyi doyurmayı planlıyor. Kalan kısmın ise uluslararası yardım kuruluşları tarafından desteklenmesi bekleniyor.

DISLAR GİZLİ KAYNAKLARIN TAKİBİNDE

İsrail Savunma ve Maliye Bakanlıkları, hükümetin bu operasyonu finanse edip etmediğine dair soru sorulmasını yanıtlamaktan kaçındı. Aynı şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı da sorulara yanıt vermekten çekindi. Gazetenin raporuna göre, İsrailli muhalefet liderleri yardım finansmanının devlet tarafından sağlandığını iddia ediyor. Muhalefet lideri Yair Lapid, hükümeti yardımların finansmanı hakkında resmi bir açıklama yapmaya çağırdı. Eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise sosyal medya platformunda paylaşımında insani yardım paralarının Mossad ve Savunma Bakanlığı’ndan geldiğini ve dolaylı bir şekilde İsrailli vatandaşların cebinden çıktığını öne sürdü. Lieberman, “Burada olan şey, daha önce uluslararası olarak finanse edilen Gazze’ye yardımın artık İsrail tarafından finanse edilmesidir.” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

YARDIM DAĞITIM MERKEZİ VE SONUÇLARI

27 Mayıs’ta “Gazze’de operasyona başladığını” ve yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıklayan Gazze İnsani Yardım Vakfı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 3’ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurduğunu duyurdu. Gazze Şeridi’ni kantonlara bölerek buradaki 1.2 milyon Filistinlinin çoğunluğunu yasak bölge ilan eden İsrail ordusu, bu yardım merkezlerinin faaliyetlerine başladığını belirtti. Yardımın ilk gününde, açlığa maruz kalan Filistinlilerin Tel Sultan’daki merkeze akın etmesi sonucu çıkan kargaşada ateş açılması sonucunda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. GHF kontrolündeki dağıtım noktasını gösteren görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın kurduğu toplama kamplarındaki fotoğraflara benzetildi.