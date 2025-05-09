İsrail, ABD’li Yetkiliden Sert Eleştiri Aldı

İsrail’in gazetesi The Jerusalem Post’un haberine göre, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle ABD’li yetkililer arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi konusundaki tutumunu sert bir biçimde eleştirerek, “İsrail dahil olmasa bile ABD, Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacak” dedi.

ESİRLERİN BEDELİ AĞIR OLACAK

Yetkili, Gazze’deki esirlerin savaşın sona ermemesi yüzünden bedel ödediğini ifade ederek, “Sadece esirler için değil, anlaşma yapılmazsa Israil için bunun bedeli çok ağır olacak.” sözlerine yer verdi. Haberde ismi geçmeyen ABD’li yetkili, Husilerle yapılan ateşkes anlaşmasının yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtirken, “İsrail aklını başına almazsa bu anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek.” diye açıkladı. Toplantıda bulunan İsrailli esir yakınları, ABD’li yetkilinin kullandığı dili “geleneksel olarak İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir müttefikten gelen ton değişikliği” olarak yorumladı.

UMMAN’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi hakkında ateşkes sağlandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.” şeklinde açıklama yapmıştı. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli yetkililer, Trump’ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını aktarmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin Husilerle ateşkes yapmasıyla birlikte Yemen’i hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.

NÜKLEER GÖRÜŞMELER VE SONRASINDAKİ SÜREÇ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018’de tek taraflı olarak ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, İran’la doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler içeren bir mektubu mart ayında İran lideri Ali Hamaney’e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt verdi. Tahran ve Washington, mektup trafiğinin ardından ilk olarak 12 Nisan’da Umman’da, ardından birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler yaptılar. Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs’ta Roma’da gerçekleşeceği duyurulmuştu. Müzakerelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından müzakerelerin “lojistik nedenlerden” dolayı ertelendiğini bildirdi.