İsrail, AbD’nin İdan Alexander için müzakere yapacak

İSRAİL, ABD’NİN HAMAS’LA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİLERİ AÇIKLADI

İsrail, ABD’nin Hamas’ın çifte vatandaşı Idan Alexander’i serbest bırakma niyeti bulunduğunu kendilerine bildirdiğini duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın “herhangi bir karşılık ve koşul olmaksızın Gazze Şeridi’nde tutulan söz konusu Amerikan vatandaşı esiri serbest bırakacağı bilgisini” Tel Aviv yönetimi ile paylaştığı belirtildi. Açıklamada, “ABD, bu hamlenin, esirlerin Witkoff’un önerdiği (ateşkes) taslak uyarınca serbest bırakılması için müzakerelerin önünü açması beklentisini İsrail’e bildirdi.” denildi. İsrail’in Witkoff planı çerçevesinde esirlerin serbest bırakılması için müzakereleri başlatacağı ifade edildi.

İSRAİL, MÜZAKERELERLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR YAPIYOR

Müzakerelerin İsrail politikası doğrultusunda, “ateş altında, savaşın tüm hedeflerine ulaşma kararlılığıyla gerçekleşeceği” öne sürüldü. Diğer yandan, İsrail basını, Hamas’ın Washington yönetimiyle Idan Alexander’ın serbest bırakılması için görüştüğünü duyurduktan sonra ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un yarın İsrail’e geleceğini aktardı. Witkoff’un, Idan Alexander’in serbest bırakılmasından önce detayları netleştirmek üzere bölgeye gelmesi planlanıyor. Ayrıca İsrail’in Kanal12 televizyonuna konuşan bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin “ABD’nin Hamas ile yürüttüğü görüşmelerden haberdar olmadığını” belirtti.

ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN BEKLENTİLER

İsrail Hayom gazetesi, Gazze’deki çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander’ın 48 saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini vurguladı. Tel Aviv yönetiminin bunun karşılığında Gazze’ye insani yardım girişine izin vereceği kaydedildi. Gazeteye konuşan bir İsrailli kaynak, İsrail’in Gazze’deki esirin serbest bırakılması karşılığında, İsrail hapishanelerindeki Filistinli herhangi bir esirin serbest bırakılmasını düşünmediğini iletti. Benzer şekilde, Walla internet sitesi, Gazze’deki esir Alexander’ın serbest bırakılması sürecinin geçici bir ateşkes gerektireceğini ancak bu durumun sadece birkaç saat süreceğini belirtti. Witkoff’un İsrail ziyareti sırasında esirin serbest bırakılması sürecinin detaylarını görüşeceği ifade edildi.

Ateşkes ANLAŞMASININ DETAYLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ve 3 aşamadan oluşması beklenen Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının sona ermesiyle yeni bir ateşkes taslağı sunmuştu. Ancak Witkoff’un bu taslağın içeriği hakkında resmi olarak detaylı bir bilgi paylaşılmadı.