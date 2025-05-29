İsrail, ABD Teklifini Kabul Edebilir

NETANYAHU’NUN ATEŞKES TEKLİFİNİ KABULÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes teklifi ile ilgili karar vermesi bekleniyor. Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar sürüyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun, Witkoff’un hazırladığı ateşkes teklifini kabul edeceği ifade ediliyor. Bu durum, Netanyahu’nun Gazze’de bulunan İsrailli esirlerin ailelerine yaptığı açıklamada dile getirildi.

HAMAS’IN TEKLİFE YAKLAŞIMI

Hamas, daha önce ABD’nin Gazze’de sunduğu ateşkes teklifiyle ilgili memnun olmadığını belirtti. Örgüt, Witkoff’un yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiğini bildirmişti. ABD basınında çıkan haberlere göre, Hamas’ın Witkoff’un sunduğu ateşkes teklifinden memnun olmadığı belirtiliyor. Çünkü bu teklif, geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkes için yeterli garantileri içermediği düşünülüyor.

TEKLİFİN DETAYLARI

Witkoff’un önerisi, tarafların 60 günlük geçici ateşkes süresi boyunca kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakerelere girmesini öngörüyor. Ancak öneride, bu müzakerelerin 60 günü geçmesi durumunda geçici ateşkesin uzatılacağına dair bir hüküm bulunmadığı ifade ediliyor. Ayrıca, Hamas henüz bu teklife resmi bir yanıt vermedi.