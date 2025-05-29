Haberler

İsrail, ABD Teklifini Kabul Edebilir

NETANYAHU’NUN ATEŞKES TEKLİFİNİ KABULÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes teklifi ile ilgili karar vermesi bekleniyor. Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar sürüyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun, Witkoff’un hazırladığı ateşkes teklifini kabul edeceği ifade ediliyor. Bu durum, Netanyahu’nun Gazze’de bulunan İsrailli esirlerin ailelerine yaptığı açıklamada dile getirildi.

HAMAS’IN TEKLİFE YAKLAŞIMI

Hamas, daha önce ABD’nin Gazze’de sunduğu ateşkes teklifiyle ilgili memnun olmadığını belirtti. Örgüt, Witkoff’un yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiğini bildirmişti. ABD basınında çıkan haberlere göre, Hamas’ın Witkoff’un sunduğu ateşkes teklifinden memnun olmadığı belirtiliyor. Çünkü bu teklif, geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkes için yeterli garantileri içermediği düşünülüyor.

TEKLİFİN DETAYLARI

Witkoff’un önerisi, tarafların 60 günlük geçici ateşkes süresi boyunca kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakerelere girmesini öngörüyor. Ancak öneride, bu müzakerelerin 60 günü geçmesi durumunda geçici ateşkesin uzatılacağına dair bir hüküm bulunmadığı ifade ediliyor. Ayrıca, Hamas henüz bu teklife resmi bir yanıt vermedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’ı kutladı

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de ziyaret etti. Erdoğan, kaleci Muslera ve futbolcu Barış Alper Yılmaz ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Haberler

Edirne Emniyet Operasyonu İstanbul’da Gerçekleşti

Edirne Emniyet Müdürlüğü, İstanbul ve Ordu'da gerçekleştirdiği dolandırıcılık operasyonuyla 36.8 milyon lira dolandırıcılıkta rol alan 9 kişiyi gözaltına aldı. Dört kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.