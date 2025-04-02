İsrail, ABD Ürünlerine Vergi Muafiyeti Getirdi

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

1985 yılında ABD ile imzalanan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde, İsrail’e ithal edilen ABD mallarının %98’i daha önce vergiden muaf tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle, az sayıdaki ürün, özellikle gıda ve tarım kategorisindeki ürünler de vergi muafiyetine dâhil edilecek. Bu uygulamanın sonrasında tüm ürünlerin vergi muafiyeti kapsamına alınması planlanıyor. Yapılan açıklamada, bu adımın özellikle tarım ürünlerinde fiyatları düşürerek İsrail halkının ekonomik durumunu iyileştireceği vurgulandı.

NETANYAHU: YENİ HAREKET EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEK

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in birlikte gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Amerikan mallarına gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” sözlerine yer verildi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ABD’den yapılan ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) seviyesinde bulunuyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTACAK

ABD, 2024 yılı itibarıyla 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve yakın müttefiki olmaya devam ediyor. Maliye Bakanı Smotrich’in önceden ABD ürünlerine gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik imzaladığı kararname, Bakan Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle yürürlüğe girdi. İsrail’in bu yeni adımı, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha da genişletiyor.