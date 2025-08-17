İsrail Ablukası, Gazzeli Hasta Hayatını Kaybetti

ABUKA ve SALDIRILARIN ETKİLERİ

İtalyan haber ajansının duyurduğu bilgilere göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar, Gazze’deki yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. İtalya’nın insani yardım çerçevesinde Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına inerek hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, kötü beslenme nedeniyle sağlığı kritik durumda olan Zuhri’nin tedavi sürecinde solunum sıkıntısı yaşadığını ve kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu aktardı.

HASTA ZUHRİ’YE YARDIM YETMİYOR

Yetkililer, İtalya’ya getirilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Zuhri’nin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze Şeridi, İsrail’in saldırıları ve insani yardımlara yönelik sıkı ablukası nedeniyle açlık, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığı bir insani krizle boğuşuyor. Özellikle çocuklar arasında açlık nedeniyle ölümler artış gösteriyor.

AÇLIK VE SUSUZLUK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını belirtiyor. Gazze’deki koşulların kötüleştikçe, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108’i çocuk olmak üzere toplamda 251’e ulaştı.