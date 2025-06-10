İsrail, Aktivistleri Sınır Dışı Ediyor

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ SINIR DIŞI EDİLİYOR

İsrail, insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden 4’ünü, aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu isimlerle birlikte sınır dışı ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, alıkonulan 12 aktivist, ülkelerine geri gönderilmek üzere Tel Aviv’in Ben Gurion Havalimanı’na getirildi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLADI

Aktivistler, sunulan “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddetti. Bu durumu izleyen 8 aktivistin, işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı. Activistlerin kendi ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle Ben Gurion Havalimanı’nda görüştüğü kaydedildi. Hukuki temsilcilik görevini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, 12 aktivistten 11’iyle avukatlarının görüştüğünü ve 4 aktivistin ya çıkış yaptığını ya da yapma aşamasında olduğunu bildirdi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kalan 8 aktivistin gözaltına alındığı ve sınır dışı kararına itiraz ettikleri için mahkemeye çıkacakları belirtildi. Adalah, aktivistlerin bugün Göç Mahkemesi’ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon hapishanesine avukatların gittiğini duyurdu. Olayla ilgili ayrıca, sınır dışı evrakını imzalayan Greta Thunberg’in uçağa bindirilirkenki görüntüleri paylaşıldı.

İSRAİL’DEN ÜLKE GİRİŞ YASAĞI

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel, periyodik açıklamasında, ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verilen 12 aktivist hakkında bilgi verdi.