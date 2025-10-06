İsrail Alıkoyduğu İngiliz Aktivistleri Londra’ya Ulaştırdı

İNGİLİZ AKTİVİSTLER LONDRA’YA DÖNÜYOR

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu İngiliz vatandaşları aktivistler Sarah Wilkinson, Kieran Andrieu, Francis Jane Cummings ve Evie Snedker, dün Türkiye’ye sınır dışı edildikten sonra, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Londra’ya ulaştı. Gazze’ye insani yardım götürmek üzere hareket eden filonun İsrail tarafından hedef alındığı olay sonrasında alıkonulan bu dört aktivist, yerel saatle 21.25’te (TSİ 23.25) Londra Heathrow Havalimanı’na indi.

KARŞILAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Activistleri karşılamak için havaalanında toplanan Filistin destekçileri ve yakınları, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” ve “Açık ve net söylüyoruz, Küresel Sumud Filosu bizi gururlandırdın” şeklinde sloganlar attı. Karşılamaya katılan Tommy Brooks adlı bir Filistin destekçisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Uluslararası hukuka göre yasa dışıydı. Utanç vericiydi.” dedi. Brooks, bu aktivistlerin zorunlu olarak bu görevi gerçekleştirmek durumunda kaldığını belirtti.

POLİTİK TEPKİLER

Brooks, karşılamaya katılan İngiliz milletvekilleri ve İşçi Partisi temsilcilerinin olmamasından dolayı duyduğu şoku ifade ederek, “Seçmenlerinin güvenliğini sağlamaları gerekir. Hükümetin ana görevlerinden biri vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktır.” diye konuştu. İngiliz hükümetinin bu zor göreve giden aktivistler hakkında sessiz kaldığını belirten Brooks, “Bu utanç verici.” ifadesini kullandı. Ayrıca, aktivistlere uygulanan işkenceyle ilgili haberlerin, Filistinlilerin yaşadıklarının bir yansıması olduğunu ve bunun İsrail güçlerinin normal tutumu haline geldiğini vurguladı. Alıkonulan Küresel Sumud Filosu yolcuları arasında toplamda 13 İngiliz vatandaşı bulunuyor.