İsrail, Alıkoyulan 8 Aktivisti Gözaltında Tutacak

İSRAİL MAHKEMESİNDEN GÖZALTI KARARI

İsrail’in mahkemesi, uluslararası sularda gözaltına alınan Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisindeki 8 aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulmalarına karar verdi. İsrail hukuk örgütü Adalah’dan yapılan açıklamada, Ramle kentindeki Givon isimli tutukevindeki göç mahkemesinin, önceki gece verdiği gözaltı kararının “hukuk dışı” olduğu bildirildi. Mahkemenin, aktivistlerin sınır dışı edilmediği takdirde 8 Temmuz’da yeniden duruşmaya çıkartılmaları yönünde bir karar aldığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail güçlerinin el koyduğu teknedeki 12 kişinin alıkonulmasının “uluslararası hukuk kapsamındaki temel hakların ihlali” olduğu belirtildi.

AKTİVİSTLERIN GAZZE’YE GİRİŞ YAPMADIĞI VURGUSU

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla hareket eden aktivistlerin, İsrail’e girmeye çalışmadıkları, planladıkları rotanın Sicilya’dan başlayarak uluslararası sular üzerinden doğrudan Gazze’ye olduğunu, yani Filistin devletinin karasuları olduğunu vurgulandı. Serbest bırakılması talep edilen 8 aktivistin, ya Gazze’deki insani yardım görevlerine devam etmek için Madleen gemisine geri dönmeleri ya da ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmeleri gerektiği ifade edildi. Adalah avukatlarının yaptığı itirazı reddeden göç mahkemesi, Gazze Şeridi’ne yönelik deniz ablukasının İsrail hukukuna göre yasal olduğunu ve gönüllülerin bunu bilerek ihlal etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

ULUSLARARASI ÜYELERİN GÖZALTINDA KALMASI

İsrail’in tutukladığı aktivistlerin, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan ise Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olduğu bildirildi. Gazze’ye insani yardım götürmekte olan Madleen gemisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü, önceki sabah ülkelerine gönderildi. Sunulan “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddeden 8 aktivist ise Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesi önüne çıkarılmıştı.