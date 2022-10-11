İsrail: Anlaşmaya vardık

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

Lapid, konuya ilişkin açıklamasında, gelişmeyi “tarihi bir anlaşma” olarak niteledi.

İsrail Başbakanı, “Bu, İsrail’in güvenliğini güçlendirecek, İsrail ekonomisine milyarlarca dolar aktaracak ve kuzey sınırımızın istikrarını sağlayacak tarihi bir başarıdır.” dedi.

Lapid, anlaşmanın, parlamento tarafından gözden geçirilmeden önce çarşamba günü güvenlik kabinesinin ve hükümetin önüne getirileceğini de ifade etti.