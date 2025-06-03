İsrail Anneleri Gazze’ye Saldırılara Direniyor

CEPHEDEKİ ANNELER HAREKETİ ÜYELERİ ENDİŞELİ

İsrail askerlerinin ebeveynleri tarafından kurulan “Cephedeki Anneler” hareketi, çocuklarının orduda görev yaparken “artık tükendiğini” ifade ediyor. Maariv gazetesinde yer alan bir habere göre, İsrail ordusu askerlerin karşılaştığı psikolojik sorunları ve bu sorunlardan kurtulmak için dile getirdikleri talepleri görmezden geliyor. Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarında çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 54 binden fazla kişi hayatını kaybetmişken, İsrailli askerlerin ebeveynleri “çocuklarının tükenmesi” ve “bıkması” gerekçeleriyle Gazze’ye saldırıların durdurulması için çağrı yapıyor.

ASKERLERİN PSİKOLOJİK DURUMU ELE ALINIYOR

Hareketin kurucusu Ayelet Hashachar Saidoff, İsrail askerlerinin ciddi bir tükenmişlik yaşadığını ve kendilerini yeniden toparlamaları için talepte bulunan askerlerin cezalandırıldığına dair somut vakaların bulunduğunu belirtiyor. Ağustos 2022’de askerlik hizmetine başlayan 21 yaşındaki gençlerin, hala orduda yer aldığını dile getiren Saidoff, 600 günden fazla süredir Gazze’ye yönelik saldırılara katılan askerlere 4 aylık yedek hizmet celbi gönderildiğini aktarmakta.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ZORLUKLAR

Saidoff, aylarca cephede kalan 2 askerin yaşadıkları fiziksel ve zihinsel zorluklar dolayısıyla geri hizmette görevlendirilme talebinin, yargılamaya ve tutuklanmaya yol açtığını ifade etti. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ve bunun sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilere dair bir yorumda bulunmayan Saidoff, “Savaşçılarına bu şekilde davranan bir ordu, ‘dünyanın en ahlaklı ordusu’ unvanıyla övünme hakkını çoktan kaybetmiş bir ordudur.” şeklinde görüş bildirdi.