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İsrail Arak’a Saldırı Düzenledi

İSRAİL ORDUSU İRAN’NIN NÜKLEER TESİSİNE SALDIRDI

İsrail ordusu, İran’ın Arak Ağır Su Nükleer Tesisi’ne bir saldırı düzenliyor. Olay hakkında yapılan açıklamalara göre, İran devlet televizyonu perşembe günü, tesisin saldırıdan önce boşaltıldığını ve bu nedenle herhangi bir sızıntı tehdidi bulunmadığını bildiriyor.

ÖNCEKİ UYARILARIN ARDINDAN GELEN SALDIRI

İsrail, daha önce bu tesise yönelik olası bir saldırı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Geçmişteki uyarılar, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor. Xinhua muhabirleri, bu durumu Beijing’den takip ediyor.

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