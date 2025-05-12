İsrail Arazi Kayıtlarını Yeniden Başlatacak

İSRAİL GÜVENLİK KABİNE’SİNDEN ONAY

İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria’nın yüzde 61’ini kapsayan ve tamamen İsrail kontrolünde bulunan “C” bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay verdi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, kabine dünkü oturumunda arazi tescil işlemlerinin tekrardan başlaması için karar aldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu kararın Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin “itibarını yeniden kazandıracağını ve Filistin Yönetimi’nin C bölgesini kontrol etme girişimlerini başarısızlığa uğratacağını” ifade etti. Katz, sürecin Savunma Bakanlığı tarafından yönetileceğini vurguladı.

ARAŞTIRMA VE TESCİL SÜRECİ

İsrail, Batı Şeria’daki arazi tescil işlemlerini 1967’deki işgalin hemen ardından durdurmuştu. Oslo Anlaşması’na göre Filistin Yönetimi, yalnızca “A” ve “B” bölgelerinde arazi tescili yapma yetkisine sahipken, “C” bölgesi bu hakkın dışındaydı. Bu yeni kararla birlikte, İsrail’in Batı Şeria’da kurduğu resmi birim, “C” bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenlemeye, satış izinleri vermeye, harçları toplamaya ve kayıt işlemlerini denetlemeye yetkili olacak. Bu durum, Filistin Yönetimi’nin bu arazilerdeki yetkilerini daha da kısıtlayacak.

BÖLGELERİN YÖNETİMİ

Filistin ile İsrail arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria üç bölgeye ayrıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesi”, idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, ancak güvenlik sorumluluğu İsrail’e devredildi. “C” bölgesi ise yüzde 61’lik bir alana sahip olup, hem yönetim hem de güvenliği İsrail’in kontrolünde kaldı.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024’te, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının “kendi kaderini tayin hakkı” bulunduğuna dikkat çekmiş ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılmasını istemiştir. Bu açıklama, bölgedeki uluslararası hukukun durumu açısından büyük önem taşıyor.