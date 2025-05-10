İsrail Askeri, Filistinli Sivile Ateş Açtı

İSRAİL ASKERİ SİVİLE SALDIRDI

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin’in yaşamını yitirmesine neden oldu. Filistinli kılığına giren İsrail askeri, El-Kahhin’e planlı bir şekilde kurşun yağdırdı. Nablus’ta yaşanan bu olayda, 30 yaşındaki aktivist, hedef alınarak öldürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının önceden düşünüldüğünü gösteriyor. Kılık değiştirip Filistinli gibi görünen İsrail Özel Kuvvetleri askeri, soğukkanlı bir şekilde El-Kahhin’in yanına yaklaşarak ateş açıyor. Saldırının ardından, İsrailli görevlilerin El-Kahhin’in cansız bedenine el koyduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, El-Kahhin’in ölümünü onayladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun yükseldiği ifade edildi.

GERGİNLİK VE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

El-Kahhin’in öldürülmesi sonrası Nablus’un dar sokaklarında gerginlik hızla arttı. Bu gerginlik, İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalara yol açtı. Çatışmalar sonucunda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Olay, bölgede daha fazla huzursuzluğa yol açtı.