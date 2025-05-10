İsrail Askeri, Nablus’ta Filistinli Aktivist Vurdu

İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ’NİN SALDIRISI

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, Filistinli aktivist Rami El-Kahhin’in hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda, Filistinli görünümüne bürünen İsrail askerinin El-Kahhin’e planlı bir şekilde ateş açtığı bildiriliyor. Nablus’ta Perşembe günü düzenlenen bu saldırı, güvenlik kamerası görüntüleriyle de belgelenmiş durumda. Görüntülerde, kılık değiştirerek Filistinli gibi davranan İsrail askerinin soğukkanlı bir şekilde El-Kahhin’in yanına yaklaşarak ateş ettiği görülüyor. Saldırının ardından, İsrailli yetkililerin El-Kahhin’in cesedine el koyduğu aktarıldı.

SALDIRI SONRASI GERGİNLİK

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rami El-Kahhin’in ölümünü doğruladı ve olayın ardından Nablus’taki tansiyonun daha da arttığına dair bilgiler geldi. El-Kahhin’in öldürülmesi sonrası, bölgede büyük bir gerginlik baş gösterdi. Çatışmalar, İsrail askeri ile Filistinli siviller arasında yaşandı. Bu çatışmalarda 9 kişinin yaralandığı, 35 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi. Nablus’un dar sokaklarında meydana gelen bu olay, bölgedeki endişeleri artırmış durumda.