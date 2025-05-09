İsrail Askeri, Sde Teiman’da İşkenceleri İtiraf Etti

İSRAİL ORDU ASKERİNDEN SKANDAL İTİRAF

İsrail ordusunda yer alan bir yedek asker, Sde Teiman Hapishanesi’nde Gazze Şeridi’nden alıkonulan sivillere karşı ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığını açıkladı. Haaretz gazetesine isimsiz olarak kaleme alınan makalede, Gazze’den getirilen sivil tutukluların burada sistematik işkencelere tabi tutulduğu ve bu durumun medyada göz ardı edildiği ifade edildi. Yedek asker, bazı Gazzeli sivillerin “şiddetli işkence” sonucu hayatını kaybettiğini ve bazılarına anestezi uygulanmadan cerrahi müdahale yapıldığını aktardı. İsrail’in sürdürdüğü saldırılarda görev aldığını belirten asker, Sde Teiman Hapishanesinin “ölüm ve işkence merkezine” dönüştüğünü dile getirdi.

SALGIN HASTALIK VE KÖTÜ KOŞULLAR

Yedek asker, bazı tutukluların ağır sağlık sorunlarıyla, askerlerin gözleri önünde öldüğünü vurguladı. İşkence gören tutukluların çoğunun Hamas üyesi olmadığını, büyük bir kısmının siviller olduğunu ve sadece sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade etti. “Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Gözümün önünde bir tutuklunun ölmekte olduğunu gördüm ve tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm.” diyen asker, Sde Teiman’da yaşananların istisnai bir durum olmadığını, aksine ordu komutanlarının bilgisi dahilinde sistematik bir politika haline geldiğini belirtti.

SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılardan bu yana, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 2 bin 678 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bin 308 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 52 bin 787’ye, yaralı sayısı ise 119 bin 349’a ulaştı. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes önerilerini reddettiğini açıklayarak Hamas’a karşı daha fazla askeri güç kullanacağını belirtti. Hamas ise “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkes sürecini ihlal ederek yeniden soykırımı başlattığını” ifade etti. İsrail’in Gazze saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı politikaların gölgesinde gerçekleştiriliyor.